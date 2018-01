Ian McShane w serialowym spin-offie "Johna Wicka"?

Wszystko wskazuje na to, że Keanu Reeves nie będzie jedyną osobą z kinowego cyklu, która pojawi się w serialowym spin-offie. Tak przynajmniej sugerują szefowie stacji Starz.Carmi Zlotnik, odpowiadający w Starz za oryginalne produkcje, ujawnił, że prowadzone są rozmowy z aktorem w sprawie możliwości jego pojawienia się w serialu. McShane jest oczywiście zajęty grą w. Ponieważ jednak ten serial powstaje we współpracy ze stacją Starz, szefowie kanału są przekonani, że uda się wypracować grafik prac umożliwiający aktorowi udział w obu projektach.Tytułodnosi się do nazwy hotelu, który w filmie prowadzi grany przez McShane'a Winston. Hotel ten, wraz z podobnymi przybytkami w innych krajach, jest miejscem neutralnym, w którym płatni zabójcy mogą odpocząć, ale też zdobyć zlecenia i przygotować się do kolejnych misji.Głównym bohaterembędzie postać, która na początku nie jest zabójcą do wynajęcia, ale ma związki z tym światem. Twórcy zapowiadają, że zobaczymy w serialu podobne sceny akcji do tych, jakie uczyniły zprzebój.