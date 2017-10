Ile zarobi "Ostatni Jedi"? Są pierwsze prognozy

3 2 1



Rok 2017 pokazał, jak bardzo nieprzewidywalny jest rynek kinowy. Filmy, na które 12 miesięcy temu mało kto liczył (), okazały się niezwykle kasowymi przebojami. Z kolei obrazy, które uważano za pewniaki (), sprzedały się grubo poniżej oczekiwań. To jednak nie przeszkadza fanom box office'u wróżyć kinową przyszłość kolejnych widowisk.Skoro rozpoczęła się przedsprzedaż biletów na, to uwaga wszystkich zwrócona jest właśnie na tę produkcję. W sieci pojawiły się pierwsze prognozy. I są one – jak można się było tego spodziewać – bardzo dobre. Jest jednak "ale".Box Office Pro przewiduje, że na otwarcie w Stanachzgarnie w okolicach 215 milionów dolarów. Jeśli tak się stanie, to będzie to wynik o ponad 30 milionów dolarów gorszy od tego, jaki uzyskało. Mimo to i tak da to drugie miejsce na liście najlepszych otwarć wszech czasów (obecnie pozycję tę zajmujez wynikiem 208,8 mln dolarów).Łącznie Box Office Pro wróży wpływy z amerykańskich kin na poziomie 742 milionów dolarów. A to oznacza, że będzie to dopiero trzeci najbardziej kasowy film w historii amerykańskiego box office'u. Dostraci prawie 200 milionów dolarów. Przegra również z, którego łączny wynik wynosi obecnie 760,5 mln dolarów.Czy te prognozy sprawdzą się? Przekonamy się za kilka miesięcy.