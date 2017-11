Iris West do wymiany?

Getty Images © Frazer Harrison



W sieci krąży wiadomość, że Warner Bros. chciało się pozbyć z kinowego uniwersum DC Comics Kiersey Clemons . Aktorka ma zagrać ukochaną Flasha w solowym filmie o jego przygodach. Została zaangażowana, kiedy na stołku reżyserski tego widowiska zasiadał Rick Famuyiwa , w którego Clemons zagrała. Jak jednak wiadomo, Famuyiwa porzucił projekt.Źródłem doniesień jest osoba, która twierdzi, że pracowała przy efektach specjalnych do Clemons zagrała w filmie króciutki epizod usunięty z finalnej wersji filmu. Jak twierdzi pracownik działu FX, kiedy scena ta była jeszcze uwzględniana, to pracował nad cyfrowym zmienieniem postaci Iris West tak, by nie przypominała Clemons . Miało to pomóc w sytuacji, w której Warner Bros. do roli zatrudniłoby inną aktorkę.Scena jednak wyciekła do sieci. Anonimowy pracownik twierdzi, że to może uratować posadę Clemons . Odsunięcie jej w tym momencie od kinowego uniwersum DC Comics mogłoby narazić studio na negatywną reakcję fanów.