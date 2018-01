Ivan Trojan cieszy się na Cieszyn

Filmowy gwiazdozbiórstale się rozszerza! Kolejną gwiazdą retrospektywy aktorskiej będzie Ivan Trojan , który już potwierdził swój przyjazd do Cieszyna. Dołączył tym samym do znakomitego grona pozostałych bohaterów retrospektyw – Danuty Stenki – mówi Martin Novosad, dyrektor programowy Kina na Granicy.Widzowie będą mogli podziwiać aktorski popis Trojana na przykład w filmach Davida Ondříčka oraz, w Petra Zelenki , czy w filmie Jiříego Stracha , który otrzymał nagrodę w kategorii najlepszy telewizyjny dramat podczas berlińskiego festiwalu Prix Europa, poświęconego twórczości telewizyjnej i radiowej.– mówi Ivan Trojan Podczas XX edycjiw Cieszynie oprócz retrospektyw, w cyklach tematycznych zostaną pokazane kultowe filmy "Niespokojnego kina 1968 roku" z jednej strony, a nawiązujące do urodzinowego "Świętowania!" z drugiej. W programie również nowe czeskie, słowackie i polskie kino. Na gości festiwalowych czekała będzie wspaniała niespodzianka – wystawa ok. 40 obrazów namalowanych na potrzeby nominowanego do Oskara filmu, które zostaną udostępnione dzięki uprzejmości Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia.Odtrwa przedsprzedaż karnetów. Najkorzystniejsza cena obowiązuje do. Siedmiodniowa wejściówka kosztuje teraz 140 zł. Tylko do zakupów w przedsprzedaży dołączany jest pakiet startowy – katalog, koszulka i torba.Jubileuszowa edycja Kina na Granicy potrwa aż siedem dni – oddo. Warto już teraz zadbać o wejściówki na projekcje, spotkania i koncerty. Karnety można kupić na stronie internetowej www.kinonagranicy.pl