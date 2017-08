Jackie Chan i Pierce Brosnan na plakatach "The Foreigner"

(kliknij, aby powiększyć)



Obraz wyreżyserował Martin Campbell. W głównych rolach wystąpili zaś Jackie Chan i Pierce Brosnan. Chan wciela się w pozornie zwyczajnego biznesmena mieszkającego w Londynie. Niestety jego mroczna przeszłość da o sobie znać, kiedy jedyna osoba, którą jeszcze może kochać – jego córka – zostanie mu odebrana w bezsensownym, politycznie motywowanym ataku terrorystycznym. Jest zdeterminowany, by odnaleźć zabójców, co sprawia, że staje na drodze brytyjskiego agenta (Brosnan), z którym zaczyna grę w kotka i myszkę. Jednak to tajemnice z przeszłości agenta mogą stanowić klucz do zidentyfikowania nieuchwytnych terrorystów.