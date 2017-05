Jai Courtney i Geoffrey Rush w nowej wersji "Chłopca z burzy"

Getty Images © Cameron Spencer

Getty Images © Mark Metcalfe



) i Geoffrey Rush ) zagrają główne role w familijnej produkcji. Będzie to nowa ekranizacja powieści Colina Thiele'a. Poprzednia -- została nakręcona w 1976 roku.Film opowiada historię przyjaźni 10-letniego Mike'a z dzikim pelikanem, którego chłopiec nazywa Panem Percivalem. Rush wcieli się w dorosłego Mike'a, który opowiada o swoim dzieciństwie wnuczce licząc, że w ten sposób dziewczynka nie popełni tych samych co on błędów. Courtney zagra z kolei ojca młodego Mike'a, rybaka, który razem z synem przenosi się na opuszczoną wyspę po przedwczesnej śmierci żony i córki.Obraz wyreżyseruje Shawn Seet . Całość pomyślana jest jako produkcja hybrydowa łącząca grę żywych aktorów z komputerową animacją.