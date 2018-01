Jai Courtney zastąpił Sama Claflina w "Semper Fi"

Getty Images © Matt Winkelmeyer



Nie Sam Claflin ) zagra główną rolę w filmie. W obsadzie znaleźli się też: Nat Wolff Courtney wcieli się w pryncypialnego policjanta i rezerwistę marines, którego nieodpowiedzialny przyrodni brat ( Wolff ) przypadkowo zabija człowieka. Bohater zmusza go do stawienia czoła konsekwencjom swojego czynu i brat ląduje w brutalnym więzieniu w Pensylwanii. Tymczasem bohater dostaje powołanie i wraz z grupą przyjaciół z dzieciństwa zostaje przeniesiony do Iraku, gdzie ociera się o śmierć. To zmienia jego spojrzenie na świat. Kiedy wróci z kumplami do domu, myśli tylko o jednym – jak wydostać brata z więzienia. W celu realizacji planu nie cofnie się przed niczym.Zdjęcia do filmu ruszą 1 lutego. Całość wyreżyseruje Henry Alex Rubin ).