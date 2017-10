3 2 1



W sieci pojawił się krótki klip prezentujący ruchomy plakat filmu. Wy znajdziecie go poniżej:Choć premiera wyznaczona jest na początek sierpnia przyszłego roku, to wciąż praktycznie nic nie wiemy o filmie. Ponoć ma to być historia grupy mieszkańców z przedmieścia, którzy muszą stanąć do walki z kosmicznym drapieżcą.Całość wyreżyserował Shane Black , który związany był z oryginalnym