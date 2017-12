Jak wyglądała "Liga Sprawiedliwości" w 2011 roku?

Zanim Warner Bros. stworzyło kinowe uniwersum DC Comics, studio cały czas planowało kolejne komiksowe widowiska. Jednym z nich miała być. Jej scenariusz w 2011 roku przygotował Will Beall . Portal The Wrap dotarł do tego tekstu. Oto, co się w nim znajduje.Przede wszystkim rzuca się w oczy to, że Beall nie zamierzał się oszczędzać. W jegomamy całą masę bohaterów. Na ekranie pojawiliby się m.in.: Batman, Wonder Woman, Superman, KGBeast, Killer Croc, Lex Luthor, Desaad, Amanda Waller, King Faraday, Zielona Latarnia, Hawkman, Tattooed Man, Copperhead, Cheetah, Solomon Grundy i Flash. Głównym złym miał być Darkseid.W tej wersji Batman i Superman są kumplami i znają się nawet w życiu prywatnym, spotykając na kawie i obgadując innych superbohaterów. Na Ziemi Lex Luthor próbuje kupić od KGBeasta kryptonit. Dochodzi do spektakularnej akcji, która kończy się przejęciem kryptonitu przez pomagiera Darkseida Desaada. Ten w głębokiej przestrzeni kosmicznej próbuje go zmienić w broń masowego rażenia do spółki z Kanjar Ro. Z misją powstrzymania wyrusza Zielona Latarnia i Hawkman. Pierwszy akt kończy się porwaniem Supermana przez Steppenwolf i jego parademony.W drugim akcie Batman rekrutuje Wonder Woman, Zieloną Latarnię i Flasha. Tymczasem siedziba Zielonych Latarni zostaje zniszczona. Sądząc, że nie ma już zagrożenia Darkseid rozpoczyna atak na Ziemię. Jego główną bronią jest Superman z wypranym mózgiem. Bruce Wayne przywdziewa specjalny strój umożliwiający walkę z Supermanem i ostatecznie udaje mu się wyrwać Człowieka ze Stali spod kontroli Desaada.Superman wykorzystuje Boom Tube i przenosi się 11 lat w przyszłość. Darkesid kontroluje 80% Ziemi. Garstką rebeliantów dowodzi Diana, a Bruce Wayne jest jej prawą ręką. Mają syna, którego nazwali Clark Wayne. Jedną z najważniejszych postaci ruchu oporu jest też Lex Luthor. Batman przyszłości ma własną grupę uderzeniową zwaną Berzerkers. W jej skład wchodzą: Deathstroke, Captain Boomerang, Huntress i Cheetah. Ostatnim bastionem oporu jest Fortress of Solitude.Lex Luthor wpada na pomysł, jak wykorzystać Boom Tube, by wysłać Flasha w przeszłość. Flash przyszłości dociera tuż przed inwazją Darkseida i umierając w ramionach Flasha z teraźniejszości ostrzega go przed grożącym niebezpieczeństwem. Diana, Bruce, Barry i John Stewart wyruszają do Apokolips i ratują Supermana, zanim ten stanie się marionetką Desaada. Tam też rozegrana jest ostateczna bitwa, w której udział wezmą też Amazonki i członkowie korpusu Zielonych Latarni.Film kończył się wysłaniem przez Lexa Luthora z przyszłości informacji do siebie samego z teraźniejszości. Ujawnia w niej tożsamość Supermana.Scenariusz Bealla nie został nigdy zrealizowany, choć reżyserowaniem tej wersji widowiska zainteresowany był Ben Affleck. Warner Bros. ostatecznie poszedł za wizją Zacka Snydera , a w 2013 roku pojawiły się doniesienia, że studio uważało tekst Bealla za okropny. Jest to o tyle zaskakująca informacja, ponieważ to właśnie ten tekst dał mu kontrakt na przygotowanie fabuł dwóch filmów Warner Bros.