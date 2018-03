Jak zostaną podpisani Lord i Miller na liście płac "Hana Solo"?

Getty Images © Ben A. Pruchnie

Zagadka tego, jak na liście płac filmuzostaną podpisani Phil Lord Christopher Miller , rozwiązana. Po tym, jak panowie zostali zwolnieni z posad reżyserów widowiska i zastąpieni Ronem Howardem , nie było jasne, czyje nazwisko będzie widniało w rubryce "reżyseria". Aż do teraz., powiedzieli Lord Miller podczas spotkania z publicznością imprezy GLAS Animation Festival Friday w Berkeley.Oznacza to, że oficjalnie jedynym reżyserem filmu zostanie Ron Howard . Co ma sens w świetle pogłosek o tym, że praktycznie nakręcił on cały film od nowa, nie wykorzystując wiele z materiału, który zdążyli zrealizować Phil Lord Efekty tych "kreatywnych różnic" poznamy już 25 maja.