Jaka była oglądalność "Bright" w Stanach?

3 2 1



Jak wiadomo, Netflix nie podaje informacji na temat oglądalności swoich programów. Jednak Nielsen Media już od pewnego czasu mierzy widownię platformy. Dzięki temu możemy ocenić, czy– najdroższa jak dotąd produkcja platformy – była sukcesem (jeśli chodzi o widownię).Wydaje się, że można na to pytanie odpowiedzieć twierdzącą, choć jednocześnie obyło się bez rekordu. Jak podaje Nielsen, w pierwszy weekendoglądało 11 milionów Amerykanów.Jest to jednak wynik nieoszacowany, ponieważ Nielsen bada wyłącznie tylko oglądalność z wykorzystanie telewizorów. Można więc przyjąć, że ogólna widowniajest większa.Oczywiście trudno to porównywać, ale gdyby wszyscy widzowiewybrali się na film do kin, to zostawiliby w kasach ok. 99 milionów dolarów. A to oznacza, że widowisko mogłoby powalczyć o pierwszą pozycję w amerykańskim box offisie.zarobił bowiem w weekend właśnie 99 milionów dolarów.Oglądalnośćnie jest rekordowa. Od czasu rozpoczęcia przez Nielsen Media monitorowania platformy najlepszym wynikiem w pierwszy weekend może pochwalić się drugi sezon– 15 mln widzów.