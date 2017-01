Jaki będzie los księżniczki Lei?

3 2 1



Wraz ze śmiercią Carrie Fisher , los filmowej ksieżniczki Lei bardzo się skomplikował. Chociaż aktorka nagrała wszystkie sceny do ósmej części gwiezdnej sagi, wciąż pod znakiem zapytania stoi występ jej postaci w- a miała tam odegrać znacznie większą rolę niż w "ósemce".Hollywood Reporter donosi, że Disney rozważna różne opcje, a reżyser filmu, Colin Trevorrow spotka się z Kathleen Kennedy z Lucasfilm już 10 stycznia, aby ustalić dalszy plan działania. Wiadomo, że dwie sceny są dla przyszłych części kluczowe: spotkanie Lei z Lukiem Skywalkerem oraz z uwiedzionym przez Ciemną Stronę Mocy synem Hana Solo, Kylo Renem. Natomiast zdjęcia doruszają dopiero na początku 2018 roku.Jak studio ma zamiar sobie z tym poradzić? Na pewno w grę wchodzi przemontowanie filmu i dokrętki mające na celu zmarginalizowanie roli księżniczki Lei w całej fabule. Innym rozwiązaniem jest CGI, które zastosowano szeroko w, gdzie widzieliśmy odmłodzoną wersję kultowej postaci. "Nie mam wątpliwości, że to wykonalne, nawet na dużą skalę" - mówi Michael Finx, laureat Oscara i fachowiec od efektów cyfrowych - "Ale musimy zastanowić się nad etyką podobnych zabiegów. Czy na pewno powinniśmy dodać inne sceny z Leią w CGI? Moja odpowiedź brzmi: nie".A Wy, co sądzicie? Chcielibyście zobaczyć Leię "z komputera"? A może film powinien doczekać się przepisanego scenariusza?