Jaki jest tytuł filmu o Hanie Solo? Kogo gra Emilia Clarke?

Jeśli chodzi o spin-off, który opowie o młodości Hana Solo, to dotychczas dowiedzieliśmy się więcej o problemach na planie niż o samym filmie. Sytuacja jednak powoli się zmienia. Właśnie dotarły do nas plotki na temat postaci granej przez Emilię Clarke , poznaliśmy też potencjalny tytuł filmu.Zacznijmy od tytułu. Zgodnie z nową świecką tradycją, według której w Hollywood to klocki Lego spoilerują najwięcej, źródłem przecieku jest właśnie zdjęcie materiałów promocyjnych związanych z klockami Lego. Na fotografii widnieje tytuł, który nie będzie chyba zaskoczeniem dla nikogo.? Pudło.Panie i panowie, film o Hanie Solo będzie nosił tytuł. A ściśle rzecz biorąc -. Tak czy inaczej - szoku nie ma. Trzeba jednak zaznaczyć, że informacja nie jest oficjalna, tytuł na zdjęciu może być tytułem zastępczym i film teoretycznie może ostatecznie nazywać się zupełnie inaczej.Jeśli zaś chodzi o Emilię Clarke , w galaktyce pojawiła się plotka, jakoby aktorka grała postać o imieniu Kira bądź Kura. Łącznikiem między nią a Hanem Solo miał być bohater Michaela K. Williamsa , który został jednak wycięty z filmu. W sieci trwa już dyskusja, czy owa Kura/Kira nawiąże romans z kosmicznym przemytnikiem czy może będzie tylko jego przyjaciółką? Na chwilę obecną wszystko jest spekulacją.Film będzie miał premierę 25 maja 2018.