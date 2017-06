James Bond kolejną ofiarą mody na kinowe uniwersa?

Mamy złą wiadomość dla wszystkich, którzy gwałtownie reagują na wyrażenie "kinowe uniwersum". Być może wkrótce będziemy świadkami narodzin kolejnego. Tym razem stworzonego wokół postaci Jamesa Bonda.Jak podaje Jeff Sneider, szefowie Eon Productions Michael G. Wilson Barbara Broccoli są podobno bardzo zainteresowani koncepcją kinowych uniwersów i zastanawiają się nad sposobami jej wykorzystania do poszerzenia cyklu o Jamesie Bondzie. Sneider zaznaczył jednak, że są to na razie tylko wstępne rozważania, więc może nic z nich nie wyjść.Z drugiej strony, kiedy proces przygotowywaniaposuwa się w ślimaczym tempie, dla szefów Eon Productions musi być kusząca wizja wprowadzania w przerwie między filmami o Bondzie obrazów o przygodach innych bohaterów, na przykład Moneypenny, Q, Felixa Leitera.A skoro mowa była o, to Sneider twierdzi, że Barbara Broccoli w końcu przekonała Daniela Craiga , by po raz ostatni zagrał agenta Jej Królewskiej Mości. Dziennikarz spodziewa się, że kontrakt zostanie podpisany w najbliższym czasie.