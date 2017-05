James Cameron wie, że kupicie bilety na "Avatara 2"

trafi do kin 11 lat po premierze oryginału. Wielu kinomanów zastanawia się, czy po tak długiej przerwie widownia nadal będzie zainteresowana ponowną wizytą na księżycu Pandora. Oto, co na ten temat ma do powiedzenia twórca serii James Cameron Amerykańskie daty premier obecnie wyglądają następująco:Pierwszyzadebiutował na ekranach zimą 2009 roku, zarabiając na całym świecie ponad 2,5 mld dolarów. W ten sposób stał się najbardziej dochodowym filmem w dziejach kina.