James Franco kręci film o autorze książek dla dzieci

Zgodnie z tym, co zadeklarował w jedynym z wywiadów, James Franco nie zwalnia tempa i rzeczywiście wykorzystuje każdy moment do zwiększania swojego doświadczenia. Aktor i reżyser, gwiazda zbierającego rewelacyjne recenzje, już planuje nakręcenie kolejnego filmu. Zagra w nim też oczywiście główną rolę.Nowym projektem Franco będzie adaptacja powieści Lisy Rogako autorze książki rysunkowej dla dzieci "The Giving Tree", czyli Shelu Silversteinie Silverstein słynął ze swojej pracowitości i zaangażowania w wiele projektów. Tworzył kreskówki i książki dla dzieci, które cieszyły nie światową popularności, pisał wiersze, scenariusze, eksperymentalne sztuki teatralne, komponował, a także śpiewał. Jak opisuje go Lisa Rogak, kompulsywnie współpracował z każdym, kto przecinał jego życiową ścieżkę, i nigdy nie osiadał na laurach. Jak widać, sporo go łączy z Franco Scenariusz napiszą Chris Shafer Paul Vicknair , autorzy reżyserskiego debiutu Chrisa Evansa pt.