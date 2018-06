James McAvoy w nowej ekranizacji "Mrocznych materii"

Getty Images © Matt Winkelmeyer

), Clarke Peters ) i Ruth Wilson ) dołączyli do obsady serialu BBCBędzie to druga próba ekranizacji trylogii Philipa Pullmana - za pierwszym razem powstał zaledwie jeden film z planowanej trylogii:(2007). Na cykl składają się książki. Opowiadają one o Lyrze, wychowanej w środowisku akademickim Oksfordu dziewczynie, która postanawia zrozumieć istotę tajemniczej materii o nazwie Pył. McAvoy wcieli się w Lorda Asriela, poszukiwacza przygód i ojca Lyry (znana z Dafne Keen ) - w poprzedniej wersji postać tę grał Daniel Craig Peters dostał rolę mistrza, który wychowuje Lyrę, natomiast Wilson - rolę matki dziewczynki.Serial będzie miał 8 odcinków. Scenariusz napisał Jack Thorne