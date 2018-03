James Wan chce zekranizować "Stukostrachy" Kinga

3 2 1



Tuż przed Wielkanocą Hollywood rozgrzała informacja, że James Wan ) chce wraz z producentem Royem Lee nakręcić film. Będzie to ekranizacja powieści Stephena Kinga wydanej w Polsce jako "Stukostrachy".Podczas spacerów po okolicznym lesie Bobbi Anderson potyka się o kawałek wystającego z ziemi metalu. Postanawia go wykopać. Znaleziskiem okazuje się ogromnych rozmiarów statek obcych. Wywiera on wpływ na Bobbi oraz na mieszkańców pobliskiego miasteczka Haven. Zmieniają się oni zarówno fizycznie (przybierając "galaretowaty" wygląd), jak i nabywają wiele zdolności psychicznych (np. potrafią czytać w myślach innych ludzi). Obiekt wytwarza "atmosferę", która nie pozwala mieszkańcom Haven opuścić swojego miasta, a która jest zabójcza dla przybyszów. Jedną z osób odpornych na jego wpływ jest Jim 'Gard' Gardener, alkoholik i poeta (przyjaciel Bobbi), posiadający w głowie metalową płytkę - "pamiątkę" po wypadku - uniemożliwiającą innym osobom z miasta, "wchodzenie" i czytanie w jego myślach. [źródło: Wikipedia]Projekt został przedstawiony wytwórniom, a także platformom streamingowym. Kto go kupił, na razie nie zostało rozstrzygnięte.