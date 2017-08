Janusz Głowacki nie żyje

Getty Images © Pascal Le Segretain



W wieku 79 lat zmarł dzisiaj Janusz Głowacki - wybitny pisarz, dramaturg i scenarzysta. Informację o śmierci artysty przekazała do mediów jego żona, Olena Leonenko-Głowacka.Debiutancki scenariusz napisał pod koniec lat 60. do filmu Andrzeja Wajdy . 40 lat później panowie współpracowali ze sobą ponownie przy okazjiPisarz był również współautorem fabuły jednej z najsłynniejszych polskich komedii -. Inne znane filmy, przy których pracował, tooraz Głowacki urodził w 1938 roku. Swoją pierwszą powieść "Wirówkę nonsensu" opublikował w 1968 roku. Na początku lat 80. wyjechał do Anglii, na premierę swojej sztuki "Kopciuch". Tam zastał go stan wojenny. Wówczas zdecydował się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. To tam powstał jego najsłynniejszy dramat "Antygona w Nowym Jorku".Artysta był laureatem wielu prestiżowych wyróżnień literackich, w tym American Theatre Critics Association Award, John. S. Guggenheim Award, Hollywood Drama-Logue Critics Award i National Endowment for the Arts. W 2014 roku otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.