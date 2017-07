Japończycy nie kręcą kontynuacji "Shin Gojira", bo nie mogą

3 2 1



, czyli najnowsza japońska część przygód Godzilli, była wielkim przebojem kasowym i artystycznym (zdobywając siedem "japońskich Oscarów", w tym dla najlepszego filmu roku). Dlatego też wszyscy spodziewali się szybkiego ogłoszenia planów realizacji kontynuacji. Niestety tak się nie stanie.Współreżyser Shinji Higuchi podczas jednego z ostatnich spotkań z fanami jednoznacznie wypowiedział się w tej kwestii. Powiedział, że Toho nie może obecnie kręcić kontynuacji, że może się za nią wziąć dopiero po 2020 roku.Choć Higuchi nie powiedział tego wprost, wydaje się więc, że brak" to wina kontraktu, jaki Toho ma z Warner Bros. i Legendary. W 2020 roku ma bowiem do kin wejść. I to zapewne do premiery tego widowiska Japończycy nie mogą robić mu konkurencji.