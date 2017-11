Jason Beghe przez swoje zachowanie prawie stracił rolę w "Chicago PD"

Portal Deadline donosi o kolejny przypadku niewłaściwego zachowania. Tym razem chodzi o Jasona Beghe'a , gwiazdę serialuWedług informacji portalu, na zachowanie Beghe'a skarżyła się spora część obsady i ekipy. NBC w ubiegłym roku rozpoczęło wewnętrzne śledztwo. Na planie pojawił się mediator, a aktor zgodził się na pracę ze specjalną osobą, która pomoże mu panować nad jego wybuchami agresji.Zgodnie z doniesieniami aktor był wulgarny i agresywny. I to nie tylko wobec kobiet. Podczas jednego ze zdarzeń jedna z osób została poturbowana. To z jego powodu z serialu postanowiła wycofać się aktorka Sophia Bush . Deadline twierdzi, że co najmniej jeszcze jednak aktorka i pracownica planu opuściłySam Beghe przyznał, że ma problem z kontrolowanie agresji i że od roku pracuje nad tym. Dodał też, że osobiście przeprosił każdą osobę, którą w jakikolwiek sposób skrzywdził.