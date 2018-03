Javier Bardem jednak podbije Azteków dla Stevena Spielberga

Po czterech latach ciszy znów słyszymy o planach realizacji historycznego widowiska. Tym razem nie będzie to jednak obraz kinowy, a miniserial, który powstanie dla platformy Amazon.Nie uległa za to zmianie ekipa, która odpowiada za projekt. Gwiazdą (i współproducentem) będzie Javier Bardem , producentem Steven Spielberg , a scenariusz przygotował laureat Oscara zaWidowisko powstanie na podstawie scenariusza pod tytułem "Montezuma" autorstwa Daltona Trumbo . Ten napisał go pół wieku temu z myślą o Kirku Douglasie , który zagrał w jego filmie. Tekst gotowy był w 1965 roku, a stanowisko reżysera miał zająć Martin Ritt . Projekt nie doczekał się jednak realizacji.Hernán Cortés de Monroy Pizarro Altamirano urodził się w 1485 roku. W wieku 26 lat wziął udział w wyprawie Diego de Velázqueza na Kubę, gdzie spędził kolejnych osiem lat. W 1519 roku zorganizował wyprawę do Meksyku. Po wylądowaniu zawarł przymierze z mieszkającymi na wybrzeżu plemionami Indian, by później wyruszyć przeciwko Aztekom. W listopadzie zdobył stolicę i uwięził Montezumę, władcę Azteków. W tym czasie musiał też zmagać się z wrogością niedawnego przyjaciela Velázqueza. Wiosną 1520 roku pokonał hiszpańskie wojska, jakie Velázquez wysłał przeciwko niemu. Po śmierci Montezumy i pogromie zorganizowanym prawdopodobnie bez zgody Cortesa, wybuchło powstanie Azteków, które stłumiono w 1521 roku. Cortés został mianowany gubernatorem Nowej Hiszpanii, ale jego władza szybko była ograniczana kolejnymi dekretami króla. W 1540 roku Cortés na stałe powrócił do Hiszpanii, gdzie miał nadzieję otrzymać sowitą nagrodę od króla. Niestety w wyniku intryg przez siedem lat czekał na audiencję. Zmarł, wciąż na nią czekając, w 1547 roku.