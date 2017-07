Francuska legenda kina, Jeanne Moreau , nie żyje. Miała 89 lat. O śmierci poinformował agent artystki. Moreau urodziła się w Paryżu. Po studiach aktorskich bardzo szybko trafiła do prestiżowego teatru Comedie Francaise i została okrzyknięta jednym z największych młodych talentów we Francji. Jej przygoda z kinem zaczęła się już w 1948 roku, ale były to niewielkie role w mało istotnych filmach. Przełomem aktorskim okazał się dopiero słynny film Louisa Malle'a zapowiadający nadejście francuskiej Nowej Fali -z 1958 roku.Późniejsze role w Antonioniego oraz Godarda ugruntowały jej wyjątkową pozycję w europejskim kinie. Była wielokrotnie nagradzana - zaotrzymała Złotą Palmę dla najlepszej aktorki na festiwalu w Cannes.przyniosła jej z kolei BAFTĘ, a- laur na festiwalu w Wenecji. W późniejszym okresie kariery dwukrotnie nagrodzono ją honorowym Cezarem, a raz - Cezarem dla najlepszej aktorki zaW trakcie swojej kariery aktorskiej zagrała w ponad 120 filmach. W 1976 roku zadebiutowała jako reżyserka filmu- zagrała w nim również główną rolę i napisała scenariusz. Później jeszcze dwukrotnie stawała za kamerą. Była także piosenkarką, reżyserką teatralną i operową. Zajmowała się polityką i pomagała młodym scenarzystom w rozwoju kariery.Była trzykrotnie zamężna i miała jedno dziecko - urodzony w 1950 roku syn Jerome jest malarzem.