Jeden z najbardziej wzruszających filmów roku już na DVD

- BaileyEkranizacja bestsellerowej powieści W. Bruce’a Camerona to przepiękna opowieść o tym, że każdy pies ma na tym świecie do wypełnienia swoją misję, a czasem nawet kilka…Film wyreżyserował Lasse Hallström , trzykrotnie nominowany do Oscara twórca takich przebojów jakczy. W obsadzie filmu znaleźli się między innymi Dennis Quaid ), Peggy Lipton ), John Ortiz ), Kirby Howell-Baptiste ) i Pooch Hall ).Bailey (któremu głosu w wersji polskiej użyczył Marcin Dorociński ), czworonożny bohater tej historii nie ma wątpliwości: jego psie życie ma sens tylko u boku pewnego chłopca o imieniu Ethan. Gdy obaj są szczeniakami, wszystko sprowadza się do zabawy. Gdy dorastają, Ethan zamiast za piłką ugania się za dziewczynami, czasem wdaje się w bójkę – wtedy trzeba gryźć wroga w kostkę, a gdy zbije szybę sąsiadów, ktoś musi wziąć winę na siebie. Bailey jest więc szczęśliwy, bo jak każdy pies chce czuć się w życiu potrzebny. Nadchodzi jednak moment, w którym drogi przyjaciół się rozchodzą, a życie przestaje rozpieszczać Ethana. Wtedy Bailey musi wykazać się nad-psią siłą, by odnaleźć przyjaciela i podać mu pomocną łapę...