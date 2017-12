Jedna z "Gęsich skórek" ma już reżysera

Wytwórnia Sony ogłosiła, że familijną produkcjęwyreżyseruje Ari Sandel ). Niestety studio nie ujawniło, który projekt powierzyło reżyserowi.Sony bowiem pracuje obecnie nad dwiema kontynuacjami. Każda z nich powstaje na podstawie innej książki R. L. Stine'a . Scenariusz do jednej z nich przygotował Rob Lieber.Pierwszatrafiła do kin w 2015 roku. Jedną z gwiazd był Jack Black , który wciela się w samego Stine'a. Była to historia Zacha, który po przeprowadzce do małego miasteczka zaprzyjaźnia się z Hanną. Ich znajomość oparta jest początkowo na niewyjaśnionej tajemnicy, którą nieufna dziewczyna nie chce się podzielić. Sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy Zach poznaje ojca Hanny – R.L. Stinea, twórcę książek dla dzieci. Niestety, chłopak przypadkowo uwalnia zamieszkujące karty powieści Stinea duchy i potwory, które opanowują miasteczko.