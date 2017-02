Jennifer Connelly wrogiem Ality, bojowego anioła

) dołączyła do obsady widowiska. Obraz reżyseruje Robert Rodriguez , a w głównej roli występuje Rosa Salazar Film jest ekranizacją mangi pod tym samym tytułem. Opowiada ona historię bojowego cyborga - tytułowej Ality, która przywrócona do życia przez naukowca Daisuke Ido staje z nim do walki przeciwko wszelkiej maści złoczyńcom. Connelly wcieli się właśnie w jednego z wrogów cyborga.Zdjęcia do widowiska trwają obecnie w Teksasie. W obsadzie są również: Christoph Waltz Ed Skrein . Całość produkuje James Cameron , który przez wiele lat sam zamierzał zająć się reżyserią obrazu.