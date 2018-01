Jennifer Hudson zagra Arethę Franklin

Getty Images © Mike Coppola



Tradycyjnie przed główną galą nagród Grammy odbywa się szereg mniejszych uroczystości, na których swoje minikoncerty dają największe sławy muzyki. Podczas jednej z takich imprez wystąpiła także Jennifer Hudson , laureatka między innymi Złotego Globu i Oscara za rolę w. Aktorka zaśpiewała dwie piosenki Arethy Franklin "Think" i "Respect". Po jej performansie Clive Davis – producent muzyczny – ogłosił, że Hudson zagra królową soulu w filmie poświęconym jej życiu – z błogosławieństwem samej Franklin, która to wybrała Hudson do tej roli.O samym projekcie wiadomo na razie niewiele. Za jego realizację będzie odpowiadał producent Scott Bernstein i producent muzyczny Harvey Mason Jr. , który pracował także przyGłówna gala wręczenia statuetek Grammy odbędzie się już dziś.