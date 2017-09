Jennifer Lawrence kusi i zabija w zwiastunie "Czerwonej jaskółki"

3 2 1



Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu. Wy klip znajdziecie poniżej:Dominika Egorova ( Jennifer Lawrence ) zmuszona zostaje do przyjęcia roli "jaskółki", specjalnie szkolonej uwodzicielki na usługach rosyjskich służb specjalnych. Uczy się używać swego ciała jako broni i robi wszystko, by nie utracić własnego "ja" w trakcie szkolenia, które zaprzecza godności człowieka. Udaje jej się stawić czoło niesprawiedliwemu systemowi i staje się bezcennym nabytkiem dla swych przełożonych. Jej pierwszym celem okazuje się Nate Nash ( Joel Edgerton ), agent CIA, który prowadzi ściśle tajną infiltrację rosyjskiego wywiadu. Dwoje młodych agentów wpada w pułapkę namiętności i kłamstw, która zagraża ich przyszłości, międzynarodowym sojuszom i bezpieczeństwu obu mocarstw.Film wejdzie do kin w marcu.