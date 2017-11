Jeremy Piven molestował statystkę na planie "Ekipy"?

Getty Images © Kevin Winter



Pojawiają się kolejne ofiary niestosownego zachowania ze strony Jeremy'ego Pivena . O napaść seksualną został właśnie oskarżony przez Anastasię Taneie.Jej wyznanie opublikował portal BuzzFeed. Taneie twierdzi, że w 2009 roku była statystką w serialu, którego gwiazdą był Piven . Pewnego dnia aktor miał w przerwie w kręceniu zdjęć zaciągnąć ją do ciemnego korytarza, gdzie przyparł ją do ściany i brutalnie łapał za piersi i krocze. Piven ma problemy już od początku listopada. To wtedy zaczęły pojawiać się pierwsze oskarżenia o to, że molestuje kobiety. Wśród jego ofiar miały być: króliczek "Playboya" Ariane Bellamar , aktorka Cassidy Freeman i specjalistka od reklamy Tiffany Bacon Scourby.Aktor wszelkimi sposobami broni się przed tymi zarzutami. Opublikował m.in. wynik badania wariografem (wykrywaczem kłamstw), który potwierdza, że nigdy nie dotykał części intymnych kobiety bez jej zgody ani że nie stosował wobec kobiet przemocy.