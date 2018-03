Jerzy Stuhr laureatem Orła 2018 za osiągnięcia życia

W piątek 9 marca, podczas spotkania Nominowanych do Polskich Nagród Filmowych 2018 zostało ogłoszone nazwisko pierwszego laureata Orłów 2018, dorocznych nagród Polskiej Akademii Filmowej. Tegorocznym Laureatem Nagrody za Osiągnięcia Życia został Jerzy Stuhr To jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych polskich aktorów teatralnych i filmowych, reżyser, scenarzysta, pisarz, wykładowca w PWST w Krakowie, a w latach 1990-1996i 2002-2008 rektor tej uczelni. Ogromną popularność i sympatię widzów zdobył rolami w filmachczy za kultowy dubbing w filmie animowanymDzięki doskonałej znajomości języka włoskiego w latach 80. występował w filmach we Włoszech, za co w 1982 r. otrzymał nagrodę krytyki za pracę aktora zagranicznego w Italii.Po drugiej stronie kamery zadebiutował filmem. Wyreżyserował i zagrał również w filmach:czy, które spotkały się ze znakomitym przyjęciem zarówno krytyków, jak widzów i przyniosły twórcy wiele nagród.Laureat Orła 2006 za Najlepszą Drugoplanową Rolę Męska w filmie Krzysztofa Zanussiego Członek Europejskiej Akademii Filmowej oraz Polskiej Akademii Filmowej.Ceremonia wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły 2017 odbędzie się ww Teatrze Polskim w Warszawie i będzie transmitowana przez, w paśmie odkodowanym dla wszystkich abonentów NC+ oraz u wybranych operatorów TV kablowej.