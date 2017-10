Jest pierwszy zwiastun nowego filmu Paula Thomasa Andersona

3 2 1



Universal Pictures zaprezentowało pierwszy zwiastun nowego filmu Paula Thomasa Andersona . Wy klip znajdziecie poniżej:Akcja filmu rozgrywa się w latach 50. w powojennym Londynie. Słynny krawiec Reynolds Woodcock ( Daniel Day Lewis ) i jego siostra Cyril ( Lesley Manville ) są w centrum brytyjskiego świata mody: ubierają rodzinę królewską, gwiazdy filmowe, dziedziczki fortun i wszelkie osobistości - wszystkich w charakterystycznym stylu The House of Woodcock. Przez życie Woodcocka przewijają się kolejne kobiety, zapewniając zatwardziałemu kawalerowi inspirację i towarzystwo, do czasu aż spotyka młodą, charyzmatyczną Almę ( Vicky Krieps ), która wkrótce staje się jego muzą i kochanką. Niegdyś precyzyjnie rozplanowane, życie bohatera zostaje zakłócone przez miłość.W Stanach film pojawi się pierwszego dnia Bożego Narodzenia. Polska premiera planowana jest na koniec lutego.