Jest powód, by oglądać "Iron Fista". Alice Eve w obsadzie

Szef Marvel TV ogłosił, że w drugim sezonie serialuzagra Alice Eve . Będzie to już kolejny projekt Netfliksa aktorki. Znalazła się bowiem w obsadzie jednego z odcinkówNiestety Jeph Loeb nie chciał ujawnić, w kogo wcieli się aktorka. Stwierdził tylko, że jej wyjątkowy talent sprawi, że postać będzie bardziej intrygująca i niebezpieczna.jest jednym z kilku seriali, które powstających w ramach współpracy Marvela z Netfliksem. Głównym bohaterem jest miliarder Danny Rand ( Finn Jones ). Przez lata uznawany za zaginionego, teraz wraca do Nowego Jorku i stara się uporządkować przeszłe sprawy związane chociażby z rodzinnym dziedzictwem. Jednocześnie walczy z niszczącymi miasto siłami wykorzystując do tego kung fu i niezwykłą moc Żelaznej Pięści.