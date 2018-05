Jeszcze raz przerobią tekst komiksowego filmu z Chrisem Prattem

3 2 1



Zdjęcia do komiksowego widowiskamają rozpocząć się latem, a tymczasem Universal Pictures zatrudnia kolejnych scenarzystów do poprawienia fabuły. Angaż otrzymali: Dan Mazeau ) i Ryan Engle ).Autorami oryginalnego scenariusza byli Paul Wernick Rhett Reese . Potem poprawki naniósł na niego Craig Mazin . W lutym angaż otrzymał Eric Pearson . Ta wersja chyba nie przypadła producentom do gustu, bo The Hollywood Reporter sugeruje, że Mazeau Engle pracować będą na tekście Pearsona to opowieść o tajnym programie kontrwywiadowczym stworzonym przez psychoterapeutę doktora Sebastiana Ghislaina. Wykorzystuje on pacjentów cierpiących na wieloraką osobowość, by stworzyć z nich agentów-zabójców zwanych Trojaczkami. Głównym bohaterem jest Duncan, którego trojaczkowymi osobowościami są właśnie tytułowy kowboj, ninja i wiking, każdy obdarzony wyjątkowymi umiejętnościami przetrwania. Duncan wymyka się z programu z zamiarem wytropienia milionera, który sfinansował projekt.Gwiazdą obrazu jest Chris Pratt . Za reżyserię odpowiada Michelle MacLaren