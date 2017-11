Jeszcze więcej "Gwiezdnych wojen" po IX epizodzie

Jeśli nie zastanawialiście się jeszcze nad przyszłością, spokojna głowa - robią to za Was włodarze Lucasfilm. Szefowa studia Kathleen Kennedy podzieliła się w wywiadzie planami na najbliższą dekadę."Sporo teraz rozmawiamy. Rozważamy potencjał tkwiący w nowych historiach. Zastanawiamy się, co moglibyśmy zrobić z Rey, Poe, BB-8 i Finnem po 9. epizodzie serii. Ale dopuszczamy też możliwość rozwinięcia zupełnie nowych fabuł, z nowymi postaciami. W tej galaktyce jest jeszcze tyle miejsc, których nie odwiedziliśmy, jesteśmy otwarci na nowe propozycje" - mówiła.Wygląda zatem na to, że czwartej trylogii nie doczekamy się zbyt szybko, a studio poświęci kolejne lata na realizację spin-offów. W oczekiwaniu na premierę filmu o przygodach Hana Solo, słyszymy póki co kolejne plotki na temat spin-offów, których bohaterami byliby kolejno Yoda, Obi-Wan Kenobi oraz Boba Fett. Póki jednak nie będziemy znać twardego grafiku prac oraz kalendarza premier, trudno brać je za pewnik.Najbliższym filmem z gwiezdnowojennego uniwersum jest oczywiście. Jego premierę zapowiedziano na 14 grudnia. Reżyseruje Rian Johnson , a w obsadzie są m.in. Daisy Ridley