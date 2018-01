Jigsaw wiecznie żywy. Będzie dziewiąta część "Piły"

3 2 1



Już dawno przekonaliśmy się, że śmierć to za mało, żeby powstrzymać Jigsawa. Nikogo więc nie powinno dziwić to, że Twisted Pictures już planuje dziewiątą częśćProducenci są zadowoleni z box-office'owych wyników. Co prawda jest to druga najmniej kasowa część całej serii. Jednak jej globalne wpływy kinowe przekroczyły 102 miliony dolarów. To wystarczyło, żeby Twisted Pictures na obrazie zarobiło, bowiem budżet wyniósł zaledwie 10 milionów dolarów. Po dodaniu do tego wpływów ze sprzedaży DVD, z dystrybucji na platformach streamujących i z opłat telewizyjnych, wychodzi na to, że cykl warto utrzymać przy życiu.Portal Bloody Disgusting informuje, że na razie są prowadzone ogólne rozmowy na temat możliwości powstania. Na chwilę obecną wydaje się mało prawdopodobne, by nakręcili ją bracia Spierig , którzy byli reżyserami