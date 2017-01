Jim Sturgess i Agyness Deyn spróbują dotrwać do końca świata

) i Agyness Deyn ) zagrają główne role. Jest to serial stworzony przez Neila Crossa , autorałączyć będzie elementy kryminału i sf. Akcja serialu osadzona jest bowiem w niedalekiej przyszłości. Świat z każdym dniem jest coraz bliższy ostatecznej i nieuchronnej zagładzie. Sturgess Deyn wcielą się w parę detektywów Roberta Hicksa i Elaine Renko. Są partnerami ale i wrogami, stoją na przeciwnych krańcach moralnego kontinuum i mają wszelkie powody, by sobie nie ufać. Jeśli jednak chcą dotrwać do końca świata, muszą nauczyć się współpracować...Serial powstaje dla BBC. Zdjęcia rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. Premiera planowana jest na koniec roku.