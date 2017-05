Jim Sturgess u boku Kristen Stewart i Laury Dern

Getty Images © Brian Ach

) dołączył do Kristen Stewart w obsadzie filmu. Za kamerą stanie Justin Kelly ).Ameryka usłyszała o LeRoyu w 2001 roku, kiedy na rynku pojawiła się jego pierwsza powieść zatytułowana "Sarah". Historia 12-letniego chłopca sprzedającego swoje ciało kierowcom ciężarówek wywołała sporo kontrowersji i zamieszania zarówno wśród krytyków jak i czytelników. Rok później w księgarniach pojawił się zbiór opowiadań "The Heart Is Deceitful Above All Things" a w 2005 nowelka "Harold's End".W wywiadach LeRoy przedstawiał się jako dziecko ulicy wykorzystywane w młodości, nosiciel wirusa HIV, któremu nieobce były zarówno bezdomność jak i prostytucja. W październiku 2005 roku Warren St. John opublikował serię artykułów, w których ujawnił, że J.T. LeRoy w rzeczywistości nie istnieje a prawdziwym autorem wymienionych książek jest Laura Albert. Twarzy fikcyjnemu pisarzowi użyczyła siostra ówczesnego partnera autorki - Savannah Knoop, która pojawiała się na oficjalnych spotkaniach z LeRoyem, udzielała wywiadów i pozowała do zdjęć.W postać Savanny Knoop wcieli się Stewart . W obsadzie filmu są również Laura Dern