Joanne Whalley ważną postacią w życiu Daredevila

Chwilowo nie znamy daty premiery trzeciego sezonu, wiemy natomiast, że do obsady dołączyła właśnie Joanne Whalley , znana m.in. z serialu. Aktorka wcieli się w ważną dla głównego bohatera postać.Kto widział serialten wie, że finał z rannym i zabandażowany Mattem sugerował historię zainspirowaną komiksem Franka Millera i Davida Mazzucchelego. Sponiewierany Murdock trafiał tam do klasztoru, gdzie opiekowała się nim zakonnica - jak się w końcu okazywało, blisko z nim związana. Whalley wcieli się właśnie w tę postać - siostrę Maggie, pod której okiem Daredevil będzie wracał do zdrowia., powiedział szef Marvel TV, Jeph Loeb