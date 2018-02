Joaquin Phoenix zostanie Jokerem?

Dawno temu Darren Aronofsky widział go w roli Batmana. Kilka lat temu Warner Bros. oferowało mu rolę Lexa Luthora w. Jednak chyba dopiero za sprawą Todda Phillipsa Joaquin Phoenix trafi do świata ekranizacji komiksów DC Comics.Jak podaje portal Variety, Phillips bardzo chce, żeby Phoenix zagrał główną rolę w reżyserowanym przez niego widowisku o Jokerze. Warner Bros. zaaprobowało jego wybór i rozpoczęło oficjalne rozmowy z aktorem. Nie jest na razie jasne, czy gwiazdor ofertę przyjmie.W sieci już można znaleźć grafiki fanów pokazujące, jak Phoenix mógłby wyglądać jako Joker. Jedną z nich znajdziecie poniżej:Projekt nie ma jeszcze tytułu. Wiemy o nim jedynie tyle, że będzie to opowieść typu. Z filmu dowiemy się, jak Joker stał się legendą kryminalnego świata Gotham. Akcja osadzona będzie w latach 80. i stylistyką ma przypominać kino gangsterskie Martina Scorsesego Obecnie Phillips pracuje nad fabułą widowiska. Pomaga mu w tym Scott Silver Angaż Phoenixa nie będzie oznaczał pozbycia się przez Warner Bros. Jareda Leto , który wcielił się w postać Jokera w. Aktor powróci jako zabójczy żartowniś w kontynuacji, jeśli ta dojdzie do skutku.