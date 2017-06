Joel Schumacher przeprasza za "Batmana i Robina"

W rozmowie z portalem Vice reżyser Joel Schumacher przeprosił fanów za- film powszechnie uważany za najgorsze w dziejach widowisko o przygodach Mrocznego Rycerza.- stwierdził reżyser - Schumacher twierdzi, że początkowo nie zamierzał nakręcić sequela. Jego specjalnością nigdy nie były bowiem superprodukcje, lecz mniejsze filmy w styluczy. Wytwórnia Warner Bros. naciskała jednak na reżysera, by przyjął ofertę. Gdytrafili do kin, filmowiec pożałował swojej decyzji. -Schumacher zwrócił również uwagę na fakt, że filmy jego i Tima Burtona były niezwykle niewinne w porównaniu z "Batmanami" Christophera Nolana . W latach 90. widownia domagała się bowiem Mrocznego Rycerza, który będzie przyswajalny dla całych rodzin.Przypomnijmy:zarobili 250 milionów dolarów przy budżecie 125 milionów. Infantylny i kiczowaty film był znienawidzony zarówno przez krytykę jak widzów, zdobył również Złotą Malinę dla aktorki drugoplanowej Alicii Silverstone . Warner potrzebował aż ośmiu lat, by przetrawić klęskę i zrobić reboot serii, który radykalnie zrywał ze stylem poprzednich filmów.