John Carpenter szykuje dwa horrorowe seriale

Getty Images © Alberto E. Rodriguez





Szykujcie się na solidną porcję strachu. Mistrz horroru, John Carpenter , podpisał umowę z Universal Cable Productions na realizację dwóch nowych seriali.Pierwszy z nich,, powstanie dla kanału SyFy. Będzie oparty na nagradzanej powieści graficznej samego Carpentera . To antologia klasycznych opowieści grozy pełnych cmentarzy, zatopionych statków, demonów i tym podobnych atrakcji.Drugi serial,, oparty jest na opowiadaniach autora New York Timesa, Simona R. Greena. Jego akcja będzie rozgrywać się w Londynie, zaś tytułowe Nightside będzie jego sekretnym sercem, miejscem, w którym spotykają się potwory i istoty wszelkich stanów oraz zawodów.Współproducentem będzie firma należąca do artysty oraz jego biznesowej partnerki, Sandy King - Storm King Productions.