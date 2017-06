John G. Avildsen, reżyser "Rocky'ego" i "Karate Kid", nie żyje

Getty Images © Matt Winkelmeyer



Amerykański reżyser John G. Avildsen nie żyje. Zmarł w Los Angeles na raka trzustki. Miał 81 lat. Avildsen rozpoczynał karierę na przełomie lat 60. i 70, najpierw jako operator, później w roli reżysera. Debiutował dramatemw 1969 roku, zaś jego pierwszy wielki sukces,z 1973 roku, przyniósł Jackowi Lemmonowi Oscara dla najlepszego aktora.Na swoim koncie miał blisko 30 filmów, lecz miłośnicy kina zapamiętają go głównie jako reżysera(1976) z Sylvestrem Stallone (oraz piątej części tegoż cyklu z 1990 roku), dramatu(1986) oraz kultowej trylogii trylogii(1984-1989)Ten pierwszy film zdobył w 1977 roku trzy Oscary, w tym za najlepszy film oraz reżyserię. Avildsen zgarnął także Nagrodę Amerykańskiej Gildii Reżyserów, a także nominacje w tej samej kategorii do BAFTY oraz Złotego Globu. Twórca zaliczył jeszcze jeden oscarowy epizod, jednak w mniejszej skali - w 1983 roku z filmemwalczył o statuetkę dla najlepszego krótkometrażowego dokumentu.Mimo zaawansowanego wieku, wciąż przygotowywał się do hollywoodzkiego powrotu. Wiązano go m.in. z dwoma nadchodzącymi projektami - komedią drogioraz biografią lidera Aniołów Piekieł, Curtisa Silwy.