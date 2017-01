John Hurt nie żyje

Getty Images © Vittorio Zunino Celotto



W piątek w nocy zmarł John Hurt . Aktor miał 77 lat. John Hurt był jedną z wielkich gwiazd brytyjskiego kina. Urodził się w Derbyshire w 1940 roku. Ukończył słynną londyńską szkołę Royal Academy Of Dramatic Art. Debiutował w telewizji rolą w serialuw 1962 roku. Pierwszą ważną kreację stworzył cztery lata później w filmieW 1971 roku zagrał w. Ta rola przyniosła mu pierwszą nominację do nagrody BAFTA . W 1976 roku zdobył pierwszą statuetkę BAFTA za telewizyjny film. Kolejne nominacje dostał za role w filmach:(zamienił na statuetkę),. Rola w" przyniosła mu statuetkę Złotego Globu i nominację do Oscara . Do obu nagród nominowany był ponownie za kreację w filmie Hurt ma na swoim koncie bardzo wiele pamiętnych ról, zarówno w kinie jak i telewizji. Grał aż do swojej śmierci. Ostatnio pojawił się w. Przed śmiercią pracował na planie, dramatu z czasów II wojny światowej, który reżyseruje Joe Wright Hurt zmarł z powodu raka trzustki. Chorobę zdiagnozowano u niego w 2015 roku.