John Wick odwiedzi Japonię? A może stawi czoła Yakuzie?

Czyżby John Wick wybierał się do Japonii? Zdjęcia do filmuruszają w przyszłym miesiącu, a w obsadzie jest m.in. Hiroyuki Sanada ). Według najnowszych informacji wynika, że obecność aktora nie będzie jedynym japońskim akcentem w produkcji.Portal Omega Underground donosi, że producenci obsadzają w filmie więcej japońskich aktorów. Strona nie była w stanie potwierdzić, czy film będzie kręcony w Japonii. Wygląda jednak na to, że Japończycy odegrają istotną rolę w fabule.Możliwe, że Sanada wcieli się w członka Wysokiej Rady, apokaże, gdzie w mafijnym świecie Johna Wicka sytuuje się Yakuza. Reżyser Chad Stahelski zdradził jakiś czas temu, że film ujawni więcej na temat przeszłości tytułowego bohatera. Czyżbyśmy mieli odkryć powiązania Johna Wicka z japońską mafią?Premiera 17 maja 2019. W roli głównej oczywiście Keanu Reeves