John Williams dołączył do ekipy "Solo: A Star Wars Story"

Do ekipy pracującej nad widowiskiemdołączył weteran cyklu – John Williams . Jego rola będzie jednak ograniczona. Skomponuje wyłącznie motyw przewodni filmu. Williams potwierdził tę informację w wywiadzie, który udzielił portalowi Variety. Podkreślił też, że muzykę doprzygotuje John Powell , który angaż otrzymał jeszcze w lipcu.Zgodnie z tytułembędzie historią jednej z najpopularniejszych postaci "Gwiezdnych wojen" – Hana Solo. Na dużym ekranie zobaczymy przygody bohatera z jego młodości.Choć premiera widowiska zaplanowana jest na maj, projekt wciąż jest trzymany w tajemnicy. Do dziś nie pojawił się żaden plakat ani zwiastun. Nic więc dziwnego, że Internet szaleje. Niedawno można było trafić w sieci na grafiki rzekomo promujące. Można również było przeczytać grobowe doniesienia o tym, jak to Disney już szykuje się na wielką klapę widowiska. Oczywiście niemal wszystkie tego typu doniesienia okazały się fałszywkami.Pytanie, kiedy zobaczymy coś, co naprawdę związane jest z, pozostaje na razie bez odpowiedzi.