John Williams wyznał swoją mroczną tajemnicę na temat "Gwiezdnych wojen"

Getty Images © Frazer Harrison



3 2 1



Zastanawialiście się kiedyś, czy jest ktoś, kto nigdy nie widziałi doszliście do wniosku, że to niemożliwe? No to Was zaskoczymy. John Williams , autor motywu przewodniego serii, jednej z najbardziej znanych kompozycji na świecie, a także wielu innych charakterystycznych starwarsowych nut, wyznał, że nie oglądał w całości ani jednej częściW udzielonym "The Daily Mail" wywiadzie Williams tłumaczył, że gdy tylko kończy pracę nad kompozycją, nie wraca już do niej i zaczyna zajmować się nowymi projektami:Nie obawiajcie się. Williams okazał jednak skruchę i przyznał, że wcale nie jest z tego dumny:Jak widać, nie trzeba znać całej serii, żeby doskonale ją czuć i rozumieć. I być jej nieodłącznym elementem. Williams zaczyna właśnie prace nad kompozycjami do. I ma na to około 4-5 miesięcy. Film debiutuje w kinach na całym świecie 14 grudnia przyszłego roku.