Johnny Depp wyprodukuje "The Secret World"

Należące do Johnny'ego Deppa studio Infinitum Nihil przygotuje serialową adaptację gry wideooraz jej niedawnego rebootuBędzie to historia tajnych agentów należących do sekretnych stowarzyszeń Smoków, Iluminatów oraz Templariuszy. Toczą oni wojny między sobą oraz z innymi potężnymi siłami o panowanie nad światem. Całość ma być utrzymana w klimatach horroru i wykorzystywać elementy najróżniejszych mitologii, religii oraz kultur.- powiedział Rui Casais, szef norweskiej firmy Funcom odpowiedzialnej za stworzenie gry - Depp będzie jednym ze współproducentów całości. Scenariusz napiszą James V. Hart Jake Hart , zaś showrunnerką zostanie Pam Veasey ).