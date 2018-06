Jon Bernthal wraca do "The Walking Dead"

Fani Jona Bernthala i fani- a zwłaszcza fani Jona Bernthala - mogą świętować. Pogłoski o powrocie aktora do serialu okazały się prawdziwe. Bernthal - znany m.in. z netfliksowego- ponownie wcieli się w postać Shane'a Walsha. Jego bohater zniknął z serii po tym, jak został śmiertelnie dźgnięty przez Ricka ( Andrew Lincoln ) pod koniec drugiego sezonu. Potem pojawił się jeszcze raz w sezonie trzecim - ale był wówczas wytworem wyobraźni Ricka. Pytanie, czy znów zobaczymy go w ramach czyjejś halucynacji. A może w formie retrospekcji? W każdym razie - najprawdopodobniej - będzie to jedynie epizod.Nadchodzący dziewiąty sezon ma być ostatnim, w którym gra Lincoln . Podobno pozycję głównego bohatera przejmie po nim Norman Reedus wcielający się w Daryla.