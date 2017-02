Jonny Greenwood znów napisze muzykę dla Paula Thomasa Andersona

Dwa dni temu publikowaliśmy zdjęcia z planu nowego filmu Paula Thomasa Andersona , a teraz studio Focus Features ogłosiło oficjalnie, że produkcja filmu ruszyła. Tytuł filmu wciąż pozostaje nieznany - roboczy tytuł to- ale z notki prasowej dowiedzieliśmy się nieco więcej o projekcie.Oprócz Daniela Day-Lewisa w filmie zagrają również Lesley Manville ) i Vicky Krieps ). Muzykę napisze Jonny Greenwood , który regularnie współpracuje z Andersonem od czasu. Muzyk znany jest najlepiej jako gitarzysta zespołu Radiohead Z opisu fabuły wynika, że Anderson raz jeszcze zgłębi okres XX wieku. Film będzie dramatem rozgrywającym się w świecie mody Londynu lat 50. To historia życia bezkompromisowego projektanta zatrudnianego przez arystokrację i śmietankę towarzyską.Amerykańska premiera filmu będzie miała miejsce jeszcze w tym roku. Prawa do dystrybucji na świecie ma studio Universal Pictures.