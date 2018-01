Jordan Peele i "Detroit" z nagrodami NAACP

Po raz 49. rozdano NAACP Image Awards. Przyznawane przez National Association for the Advancement of Colored People (Krajowe Stowarzyszenie Postępu Ludzi Kolorowych), by uhonorować niebiałoskórych ludzi filmu, telewizji, muzyki i literatury.Wśród nagrodzonych ludzi kina znaleźli się m.in. Idris Elba (za rolę drugoplanową w), Tiffany Haddish (za rolę drugoplanową w).Za najlepszy niezależny film fabularny uznano, a Jordan Peele został nagrodzony za scenariusz i reżyserięPodczas nietransmitowanej przez telewizję gali ogłoszono laureatów 47 kategorii. Pozostałych dziewięcioro zwycięzców poznamy dziś w nocy podczas ceremonii prowadzonej przez Anthony'ego Andersona Listę laureatów znajdziecie TUTAJ